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TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 07:07
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TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Meclis, çalışmalarına devam edecek.

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