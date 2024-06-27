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Gardaş Azerybacan'dan Miili Takım'a tam destek! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Teşekkürler Karabağ'ın aslanları…

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 01:53
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Gardaş Azerybacan’dan Miili Takım’a tam destek! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Teşekkürler Karabağ’ın aslanları…

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Türkiye A Milli Futbol Takımının Çekya ile yaptığı maçı coşkuyla takip ettiği görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek." notuyla paylaşılan mesajda, "Teşekkürler can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın aslanları… Her zaman bir ve beraberiz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Türkiye A Milli Futbol Takımının Çekya ile yaptığı maçı coşkuyla takip ettiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek." notuyla paylaşılan mesajda, "Teşekkürler can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın aslanları… Her zaman bir ve beraberiz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan görüntülerde, Türkiye-Çekya maçını heyecanla takip eden Azerbaycan askerlerinin, maçın son dakikalarında Türkiye'nin attığı galibiyet gölüyle büyük coşku yaşadığı görüldü.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

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