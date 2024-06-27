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13 ilde Narkoçelik-24 operasyonu: 83 zehir taciri gözaltına alındı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 08:31
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13 ilde Narkoçelik-24 operasyonu: 83 zehir taciri gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 28'inin tutuklandığını duyurdu.

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