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Uzmanlardan dikkat çeken Cenin uyarısı! Bir İsrail askerinin öldüğü baskın yeni bir tırmanışa sahne olabilir

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 20:01
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Uzmanlardan dikkat çeken Cenin uyarısı! Bir İsrail askerinin öldüğü baskın yeni bir tırmanışa sahne olabilir

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği ve bir İsrail askerinin öldüğü, 16'sının yaralandığı baskın sonrasında kentte yeniden tansiyonun yükselmesinden endişe ediliyor. Cenin Valisi Kemal Ebu Rub, yaptığı açıklamada,""İsrail makamları ve basın, bir askerin öldürülmesinin ardından Cenin kenti ve Mülteci Kampı'na yönelik büyük bir kışkırtma içine girdi ve buraya geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlenmesini istiyorlar" dedi.

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