Son dakika: İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın istifa etti: Bir arpa boyu yol alamayıp içimize kapandık

ERİME VE GERİLEMEYE AKŞENER İMZASI

Bu süreçlerde gerek yetkili kurullarda gerekse de bizzat Kurucu Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e yaptığımız uyarılar ise kulak ardı edildi. Yerel seçimlerdeki hatalı karar ve yanlış söylemlere itiraz eden il ve ilçe teşkilatlarımız ötekileştirildi. Bu başarısızlıkların ardından kurultaylar toplansa da tam ve kâmil manada bir özeleştiri yapılamadı. İYİ Parti, bugün itibariyle 2023 yılı başındaki 617 bin 513 üyesinin üçte birini, 2023 genel seçimlerinde aldığı oyun da yarıdan çoğunu 2024 yerel seçimlerinde ne yazık ki kaybetti. İYİ Parti'deki bütün bu erime ve gerileme süreci, bizzat Sayın Akşener'in sevk ve idaresinde gerçekleşti. Biz, bütün bu dönemlerde İYİ Parti zarar görmesin diye, azami gayret gösterdik, son derece hassas davrandık ve kılı kırk yardık. Görüş, fikir ve önerilerimizi yetkili kurul toplantılarında açık ve net bir şekilde ifade ettik. Parti içi sorunları basın ve kamuoyu önünde asla konuşmadık ve tartışmadık. İYİ Parti'nin kuruluş hikayesi ve Türk siyasetindeki mücadelesi, tarihçiler ve konunun uzmanları tarafından elbette yazılacak ve tezlere konu edilecektir. Burada sadece "İYİ Parti hangi amaçlar için yola çıkmıştı?" Sorusunun özet cevabını vermeyi, bu açıklama için gerekli ve yeterli görüyorum.

SUDAN SEBEPLERLE İHRAÇLAR YAPILDI

Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum İYİ Parti; ana omurgasını Türk milliyetçilerinin oluşturduğu, milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı kimliğiyle bütün Türk milletini kucaklayan bir parti olarak yola çıkmıştı; Türk devletinin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğini ayaklarının altına alanların, ayağına gitmek için değil. İYİ Parti, her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı, Saray'la sembolleşen tek adam düzenine karşı, Türkiye'de hak, adalet ve medeniyet yolunun taşlarını döşemek için İYİ'ler ve Cesurlar Hareketi olarak yola çıkmıştı; Saray'a giden yolun taşlarını döşemek için değil. İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile Sayın Cumhurbaşkanının, Saray'da yaptığı Parti'den habersiz görüşmenin konusu ve içeriğinin açık ve net bir şekilde açıklanmaması halinde; İYİ Parti'nin kuruluş felsefesinin temelden sarsılacağına ve Parti'yi dağılmaya sürükleyeceğine dair, birer hafta arayla iki önemli açıklama yaptım. Yaptığımız çağrılara, İYİ Parti tabanı ve aziz milletimiz büyük bir ilgi ve teveccüh gösterirken, İYİ Parti yönetimi açıklamalarıma duyarsız ve kayıtsız kaldı; endişelerimi, uyarılarımı ve önerilerimi dikkate almadı; gerekli adımları zamanında, yeterince ve gereğince atmadı. İYİ Parti 5. Olağanüstü Büyük Kurultayının üzerinden geçen iki ayda yaşanan gelişmeler, Parti'de yönetim anlayışı bakımından bir değişim olmadığını açıkça ortaya koydu. Son kurultayın ardından İYİ Parti'de derlenme, toparlanma ve kucaklaşma beklerken, istifa üstüne istifalarla sarsıldık. Yeni katılımlar beklerken, sudan sebeplerle yapılan ihraç taleplerini görmek durumunda kaldık.