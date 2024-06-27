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Bakan Bayraktar Faslı mevkidaşı Benali ile görüştü

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 27.06.2024 17:31
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Bakan Bayraktar Faslı mevkidaşı Benali ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Fas’ta Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile bir araya geldi.

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