27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Kırklareli'nde suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 09:24
ABONE OL
Kırklareli’nde suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör