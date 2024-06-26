Yerli ve milli Togg zirvede! T10X "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi

"BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ OLDU"

Togg Kurumsal İletişim ve Marka Lideri Çağ Günaçar, törende yaptığı konuşmada, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Çağ Günaçar, "Bu oldukça saygın ve prestijli bir ödül. Aynı zamanda Togg olarak bugün 6. yaşımızı kutluyoruz. Böylesine özel bir günde Türkiye'de Yılın Otomobili ve Yılın İnovasyonu ödüllerini de almak bizim için çok anlamlı bir yaş günü hediyesi oldu. Markamızın temsilcileri ve yöneticileri olarak oldukça anlamlı bir ödül elde ettik. Pazara çıktığımız ilk yılımızda bu ödülleri almak onur verici. Ülkemizin milli markası olması dolayısıyla bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları adına aldık." ifadelerini kullandı.