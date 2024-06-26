Yerli ve milli Togg zirvede! T10X "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2024" yarışmasını Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg T10X kazandı.
Yarışmada, OGD üyesi 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan alan Togg T10X birinci seçildi. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da ödül törenine katıldı.
DİĞER KATEGORİLERDEKİ BİRİNCİLER
Ödül töreninde ayrıca 3 farklı kategorideki birinciler belli oldu.
"Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Gökçeada'da düzenlenen Renault Austral lansmanı alırken, "Yılın İnovasyonu" ödülü mobilite deneyimini tek bir uygulamada buluşturan "Togg Trumore Dijital Deneyim Platformu" ile Togg markasına ve "Yılın Tasarımı" kategorisi ödülü de Kia EV9'a verildi.
"BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ OLDU"
Togg Kurumsal İletişim ve Marka Lideri Çağ Günaçar, törende yaptığı konuşmada, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Çağ Günaçar, "Bu oldukça saygın ve prestijli bir ödül. Aynı zamanda Togg olarak bugün 6. yaşımızı kutluyoruz. Böylesine özel bir günde Türkiye'de Yılın Otomobili ve Yılın İnovasyonu ödüllerini de almak bizim için çok anlamlı bir yaş günü hediyesi oldu. Markamızın temsilcileri ve yöneticileri olarak oldukça anlamlı bir ödül elde ettik. Pazara çıktığımız ilk yılımızda bu ödülleri almak onur verici. Ülkemizin milli markası olması dolayısıyla bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları adına aldık." ifadelerini kullandı.
"YARIŞMA, YURT DIŞINDAKİ ANA MERKEZLER TARAFINDAN DA TAKİP EDİLİYOR"
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık da şunları kaydetti:
"Yılın Otomobili bir marka haline geldi. Türkiye'deki otomotiv firmalarının yanı sıra yurt dışındaki ana merkezler tarafından da takip ediliyor. Bu OGD ve Yılın Otomobili organizasyonunun başarısını gösteriyor. Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra diğer kategorilerde verdiğimiz ödüller de büyük ilgi görüyor. Hatta Yılın Otomobili ödülünden bile daha fazla rekabet yaşanıyor. Bu da doğru işler yaptığımızın bir kanıtı."
FİNALDE 7 OTOMOBİL YARIŞTI
"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı.
Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" açısından önemli bir sınavdan geçirildi.
"Yılın Otomobilini" belirleyen ikinci etapta ise "BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR Hybrid" finale kalmaya hak kazandı.
Oylama sonucunda birinci seçilen Togg T10X, "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.
FİNALİST OTOMOBİLLERİN PUANLARI
Yarışmanın finalinde, "Togg T10X" 2 bin 630, "Renault Austral" 2 bin 550, "Toyota C-HR Hybrid" 2 bin 340, "Hyundai Ioniq 6" 2 bin 150, "Chery Tiggo 8 Pro" 2 bin 120, "BMW 5 Serisi 2 bin 70" ve "Mercedes-Benz E Serisi" 1890 puan aldı.
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