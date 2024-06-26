Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiriyor! Güvenlik yönetmeliği 31 Ağustos'a ertelendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından genel güvenlik yönetmeliği uygulamasına ilişkin önemli karar alındı. Buna göre yönetmelik uygulaması 31 Ağustos'a ertelendi. Bununla birlikte hala stokta olan ve 2 ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut yönetmelikle satışa sunulabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren bir karar aldı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
31 AĞUSTOS'A ERTELENDİ
Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.
Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.
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