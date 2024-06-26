26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiriyor! Güvenlik yönetmeliği 31 Ağustos'a ertelendi

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 01:16 Güncelleme: 26.06.2024 01:19
ABONE OL
Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiriyor! Güvenlik yönetmeliği 31 Ağustos’a ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından genel güvenlik yönetmeliği uygulamasına ilişkin önemli karar alındı. Buna göre yönetmelik uygulaması 31 Ağustos'a ertelendi. Bununla birlikte hala stokta olan ve 2 ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut yönetmelikle satışa sunulabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren bir karar aldı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.

Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör