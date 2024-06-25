Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş bir arada! O iddialara yalanlama: Ekrem İmamoğlu masanın dışına...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ılıman iklim duruşuyla siyasette attığı adımlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız etti. Daha önce baba-oğul ilişkisi kisvesi altında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerleyen İmamoğlu, bu kez de sinsi 2028 planları içerisinde kapıyı aşındırmaya başladı. Kılıçdaroğlu, medyada çıkan görüşme iddialarını yalanlarken, Mansur Yavaş ile bir araya gelerek İmamoğlu'na yönelik çizgisini bir kez net bir şekilde ortaya koydu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
İMAMOĞLU'NUN HEDEFİ ÖZGÜR ÖZEL! BAY KEMAL'İN KAPISINI AŞINDIRIYOR
14-28 Mayıs seçimleri sonrası Özgür Özel'le hareket edip 'değişim'de başı çekerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi de 2028 planları içerisine girdi.
SİNSİ 2028 PLANLARI...
Daha önce sırtından bıçakladığı 'baba-oğul' ilişkisi kisvesi altında güzelleme yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayanan Ekrem İmamoğlu sinsi planlar içerisinde... İmamoğlu'nun bu kez Özgür Özel'e karşı bir hamle yapacağı öne sürüldü.
"BİZİM PARTİLİ..."
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, "Onu bilmiyorum arkadaşlar. Talep olursa elbette görüşürüz. Bizim partili arkadaşlarımız. Yabancı birisi değil, başka birisi değil. Oturacağız, konuşacağız" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU 'RANDEVU ALDI' İDDİASINI YALANLADI: BÖYLE BİR ŞEY YOK!
Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu randevu aldığını söyledi, yarın görüşmeniz bekleniyor ?' sorusuna, "Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay olduğunda Sayın Başkan arar geleceği günü belirtir." dedi.
MASADA BİR EKSİK BİR FAZLA!
Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun zamandır görüşmediklerini belirten Yavaş ise şu ifadeleri kullandı:
"Özel bir gündemimiz yok sadece sayın genel başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde bir yemek ikram edeyim dedim hepsi bu."
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