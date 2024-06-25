Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş bir arada! O iddialara yalanlama: Ekrem İmamoğlu masanın dışına...

MASADA BİR EKSİK BİR FAZLA!

Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun zamandır görüşmediklerini belirten Yavaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Özel bir gündemimiz yok sadece sayın genel başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde bir yemek ikram edeyim dedim hepsi bu."

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