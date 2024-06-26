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Son dakika | Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonu! 7 PKK'lı öldürüldü

AA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 26.06.2024 11:48 Güncelleme: 26.06.2024 11:57
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Son dakika | Suriye’nin kuzeyinde terör operasyonu! 7 PKK’lı öldürüldü

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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