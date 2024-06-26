47 ilde Narkoçelik operasyonu! 445 şüpheli gözaltında...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-23' operasyonlarında; 304,5 kilo uyuşturucu madde ile 96 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 445 zehir taciri ile sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde düzenlenen "Narkoçelik-23" operasyonlarında 445 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen Narkoçelik-23 operasyonların Kurban Bayramı öncesi başlayıp tatil boyunca devam ettiğini bildirdi.
"Operasyonlarda, 304,5 kilogram uyuşturucu madde ve 96 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 445 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." bilgilerini paylaşan Yerlikaya, operasyonlara Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 912 ekip ve 1985 personel, 12 hava aracı ve 13 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını belirtti.
Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyonlar, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Rize, Mersin, Bursa, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Muğla, Sakarya, Samsun, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Manisa, Tekirdağ, Van, Batman, Yalova, Amasya, Bolu, Niğde, Şırnak, Balıkesir, Mardin, Bartın, Karaman, Nevşehir, Uşak, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Düzce, Edirne, Erzincan, Iğdır ve Sivas'ta gerçekleşti.
4️⃣7️⃣ İlde Kurban Bayramı öncesi başlayıp tatil boyunca devam eden; Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-23" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 26, 2024
3️⃣0️⃣4️⃣,5️⃣ Kg… pic.twitter.com/lMrqh5UHD5
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