26 Haziran 2024, Çarşamba
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Bingöl'de korkutan deprem! 26 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! İşte AFAD-KANDİLLİ son dakika

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 07:53 Güncelleme: 26.06.2024 07:59
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Bingöl’de korkutan deprem! 26 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! İşte AFAD-KANDİLLİ son dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 07.42'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer sarsıntısının derinliği 11.12 kilometre olarak ölçüldü. Peki az önce deprem mi oldu? İşte AFAD son dakika açıklamaları...

Son dakika haberleri... Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD son depremleri paylaştı. 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen deprem saat 04.42 civarında yaşandı. İşte son depremlere ilişkin tüm detaylar...

BİNGÖL'DE DEPREM!

Büyüklük 4.0 (MW)
Yer Karlıova (Bingöl)
Tarih(TS) 26/06/2024 04:42:50
Enlem 39.2428
Boylam 40.8936
Derinlik 11.12 (KM)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 26 HAZİRAN

2024-06-26 07:42:50 39.24278 40.89361 11.12 MW 4.0 Karlıova (Bingöl)
2024-06-26 07:04:01 37.87778 35.1725 7.0 ML 1.8 Çamardı (Niğde)
2024-06-26 07:02:46 40.78472 31.67222 7.0 ML 2.8 Merkez (Bolu)
2024-06-26 06:51:21 36.90944 27.65778 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.77 km] Bodrum (Muğla)
2024-06-26 06:06:28 38.45944 39.24056 7.95 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)

2024-06-26 06:04:38 42.41056 43.375 6.67 ML 3.2 Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [102.99 km] Posof (Ardahan)
2024-06-26 05:40:24 40.05806 28.8125 5.26 ML 2.4 Orhaneli (Bursa)
2024-06-26 05:39:33 38.30056 38.23528 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-26 05:28:42 36.335 36.05139 7.0 ML 3.2 Belen (Hatay)
2024-06-26 03:59:20 38.35528 37.44222 7.0 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-26 03:58:21 38.27167 37.77944 6.86 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-06-26 03:57:35 40.61806 36.92417 14.15 ML 1.3 Niksar (Tokat)
2024-06-26 03:42:17 40.36889 27.03528 7.01 ML 1.6 Biga (Çanakkale)
2024-06-26 03:39:09 39.0025 42.81694 7.0 ML 1.1 Patnos (Ağrı)
2024-06-26 03:36:37 38.13806 38.5975 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-06-26 03:14:12 37.64444 35.91389 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-06-26 03:03:55 37.46722 37.07222 6.96 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-26 02:53:00 39.22667 41.62722 7.0 ML 1.6 Hınıs (Erzurum)

2024-06-26 02:29:20 40.35667 27.0775 7.0 ML 2.6 Biga (Çanakkale)
2024-06-26 02:14:01 35.71889 31.86361 7.07 ML 2.1 Akdeniz - [70.62 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-06-26 01:57:31 40.06944 27.42194 7.02 ML 1.0 Yenice (Çanakkale)
2024-06-26 01:34:30 40.04639 39.80833 7.02 ML 1.4 Demirözü (Bayburt)
2024-06-26 01:16:54 40.9025 31.79 7.0 ML 1.3 Mengen (Bolu)
2024-06-26 01:09:01 40.89139 34.35972 7.0 ML 1.6 İskilip (Çorum)
2024-06-26 00:58:23 37.72056 35.38722 7.16 ML 1.1 Yahyalı (Kayseri)
2024-06-26 00:54:59 38.23167 38.12083 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-26 00:51:47 35.8675 28.57167 7.08 ML 1.8 Akdeniz - [81.21 km] Kaş (Antalya)
2024-06-26 00:46:33 37.31139 30.52167 7.0 ML 2.0 Bucak (Burdur)

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