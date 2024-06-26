CHP’li İzmir Büyükşehir’de sözleşme krizi dinmiyor! Memurlar yarım gün iş bıraktı! Hedefteki isim Cemil Tugay...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki sosyal denge tazminatını içeren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerindeki uzlaşmazlık nedeniyle memurlar yarım gün iş bıraktı.