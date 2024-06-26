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Başkan Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 17:41 Güncelleme: 26.06.2024 17:41
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Başkan Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti. İşte detaylar...

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