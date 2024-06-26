Beştepe’de önemli zirve! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme bugün saat 16.00'da Beştepe'de başladı. 1 saat süren görüşme 17.00'da sona erdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceklerdir."

SÜRPRİZ DEĞİL BEKLENEN BİR GÖRÜŞME

A Haber Muhabiri Kübra Bal, Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin önemli detayları aktardı.

"Sürpriz değil beklenen bir görüşmeydi. AK Parti grup toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Bayram telefonlaşmasında da özellikle yüz yüze görüşme noktasında da teyitleşmişti.

Beştepe'de bugün saatler 16'yı gösterdiğinde kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Aslında bu AK Parti grup toplantısı sonrası ilk görüşme değil, daha öncesinde de AK Parti grup toplantısı sonrasında pek çok görüşme gerçekleşti. Peki neden önemli?"