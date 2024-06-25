Aile Bakanlığı açıkladı: İYİ Partili Çömez hakkında suç duyurusu
Sosyal medyada paylaştığı video nedeniyle İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez için harekete geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Çömez hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocukla hesabından yayın yapan İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında suç duyurusunda bulundu.
YASA DIŞI VE KURGULANMIŞ BİR YAYIN
Bakanlık, Çömez'in sosyal medya hesabından yaptığı yayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çömez'in, haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocukla kurgulanmış ve yasa dışı bir yayın gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, yayındaki iddialarla ilgili halihazırda adli ve hukuki süreçlerin devam ettiği bildirildi.
"ÇOCUKLARIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"
Açıklamada, "Ancak Turhan Çömez, çocuklarımızla bu yayını gerçekleştirerek hem devam etmekte olan adli ve hukuki süreçlerin güvenliğini tehlikeye sokmuştur hem de çocuklarımızın daha fazla zarar görmesine sebep olmuştur. Gizlilikle ve titizlikle yürütülen soruşturmalara dair bilgileri bu şekilde yayınlayan bu kişinin çocukların can güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.
BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği Bakanlığın tüm çocukların üstün yararını gözettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Cumhuriyeti milletvekili sıfatını taşıyan bir kişinin Anayasamıza ve ilgili kanunlara uyması beklenmekte, aynı hassasiyeti gözeterek çocuklarımızı siyasi bir malzeme olarak kullanmak yerine onları güçlendirmek ve korumak için yapılabilecekleri yapıcı bir dille dile getirmesi gerekmektedir."
"ÇOCUKLAR SİYASET ÜSTÜDÜR"
"Unutulmaması gereken şey; çocukların siyaset üstü olduğudur. Bugüne kadar çocuklarımızın hayatlarını ve güvenliklerini kimsenin siyasi emellerine feda etmedik, etmeyeceğiz."
"Ayrıca devlet kurumlarından herhangi izin almadan devlet korumasında olan çocuklarla zorla gerçekleştirilen, kurgu dolu yayına dair çocukların bu yayının yapıldığı yere götürülmesinde başta Turhan Çömez ve dahli bulunan tüm ilgililer hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, bakım ve gözetim altındaki kişinin rıza dışı kaçırılması ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunuyoruz."
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