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Başkan Erdoğan Slovenya Başbakanı ile görüştü: Filistin'i tanıma kararına tebrik

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 21:03 Güncelleme: 25.06.2024 21:15
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Başkan Erdoğan Slovenya Başbakanı ile görüştü: Filistin’i tanıma kararına tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Slovenya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı ve Başkan Erdoğan'ın Slovenya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını tebrik ettiği öğrenildi.

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