Türkiye’de doğurganlık oranı tarihi düşüş seviyesinde! Hükümet alarma geçti

Japonya, çiftleri bebek fikrine alıştırmak ve bir duygusal bağ kurarak kendi bebeklerini yapmaya özendirmek için bebek robotlar üretiyor. Bebek robotlar, gıdıklanınca gülüyor, ağlıyor ve bebek gibi sesler çıkarıyor.

Çin, uzun yıllardır sürdürdüğü "tek çocuk" politikasını 2015 yılında sonlandırarak doğum oranını 1 yılda yüzde 7.9 artırdı. 2023'te ise ikinci çocuk için çiftlere para desteği vermeye başladı.

Danimarka anne ve babaya verilen doğum iznini 13 haftadan 24 haftaya çıkarmaya hazırlanıyor. Danimarka, geliştirdiği yeni modelle ebeveynlerin 24'er hafta doğum izninin en az sekiz haftasının devredilmeden, kalan izin zamanlarının ise ebeveynler arasında devredilerek kullanılmasını sağlayacak.