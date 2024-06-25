AK Parti’de 7 ilde il başkanları değişti! İşte o iller...

2'Sİ BÜYÜKŞEHİR 5 İL BAŞKANININ DEĞİŞİMİ MASAYA YATIRILDI

MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe. 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi ele alındı. Ayrıca MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alındı.