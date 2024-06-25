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AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti! İşte o iller...

Giriş: 25.06.2024 00:26 Güncelleme: 25.06.2024 00:42
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AK Parti’de 7 ilde il başkanları değişti! İşte o iller...

Son dakika... AK Parti MYK'sı 'değişim' ana gündemiyle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi konusu masaya yatırıldı. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demiş, planlanan değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti. İşte o iller...

AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

2'Sİ BÜYÜKŞEHİR 5 İL BAŞKANININ DEĞİŞİMİ MASAYA YATIRILDI
MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe. 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi ele alındı. Ayrıca MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alındı.

AK PARTİ'DE 7 İLDE İL BAŞKANLARI DEĞİŞTİ
Yaşanan gelişmelerin ardından AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti.

O iller şöyle:

AK Parti'de "Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan Afyon'un" il başkanları değişti.

Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, 31 Mart yerl seçimlerinin ardından "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demiş, planlanan değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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