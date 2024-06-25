Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile ne görüşecek? İmamoğlu’na hançer eleştirisinde bulunmuştu

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugün gündeme damga vuran "Yeni hançer yemeği" başlıklı yazısı:

Gelen haberler artık Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin kulis haberi olmaktan çıktığını gösteriyor. Ya bugün-yarın ya da birkaç gün içinde CHP'de mayıs seçimleri öncesine damgasını vuran "Kemalci- Ekremci" çatışmasının iki mimarı bir araya gelecek. Tabi daha ilginci, "Kılıçdaroğlu'nun hiç görüşmek istemediği" iki hançercisinden "en zalimi"yle görüşmeyi kabul etmesi. Bu da sanki bütün olup bitenlerin bir kurgu olduğunu gösteriyor. Doğrusu "Bu kadar esaslı bir siyaset mühendisliği yapabilirler mi?" derseniz, iki siyasi aktör için de "evet" derim... İkisi de hem "suya sabuna dokunmayan konularda" gündem olmakta çok mahirler hem de bunun için "her yolu mübah" saymakta. Ama bu kez sert kayaya çarpmış da olabilirler.