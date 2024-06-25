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Türkiye-Romanya-Polonya arasında kritik toplantı! Bakan Fidan bizzat katılacak

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.06.2024 13:32 Güncelleme: 25.06.2024 13:48
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Türkiye-Romanya-Polonya arasında kritik toplantı! Bakan Fidan bizzat katılacak

Bakan Fidan, Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yarın Polonya'yı ziyaret edecek. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca, üç ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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