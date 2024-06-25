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Sokak köpekleri düzenlemesinde son düzlük! Hazırlıklar tamam: Ne tür değişiklikler yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 20:12 Güncelleme: 25.06.2024 20:13
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Sokak köpekleri düzenlemesinde son düzlük! Hazırlıklar tamam: Ne tür değişiklikler yapılacak?

Son dönemlerin en önemli meselelerinden biri haline gelen başıboş sokak köpeklerine ilişkin TBMM'de düzenlemeler sürerken bu konuda bir eşikten daha geçildi. AK Parti'nin sokak köpeklerine ilişkin tamamladığı rapor yazım aşamasında. Hazırlanan taslakta nelere dair değişiklikler olacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

Sokak köpekleri meselesi TBMM'ye taşındı. Meclis'in en önemli başlıklarından biri olan başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemede yeni bir aşamaya geçildi.

AK Parti Meclis Grubu'nda, başıboş sokak köpeklerine ilişkin teklif metninin hazırlıklarına başlandı. Düzenleme ile Hayvanları Koruma Kanunu'nun 7'nci maddesinde değişiklik öngörülüyor.

NE TÜR DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK?

Hazırlanan taslakta, son dönemde artan kuduz vakalarının önlenmesi için önemli değişiklikler yer alacak. Bu kapsamda hastalık riski taşıyan köpekler toplanacak. Öncelik, depremin etkilediği bölgelerde kuduz şüphesi nedeniyle karantina uygulanan ilçeler olacak. Toplanan hayvanların tedavi edilebilecek durumda olanlarına öncelik verilecek.

ÜLKE GENELİNDE KISIRLAŞTIRMA PROGRAMLARI

Taslağa göre mevcut barınakların durumu da iyileştirilecek. Büyük şehirler başta olmak üzere il ve ilçelerde yeni toplama ve kısırlaştırma merkezleri kurulacak. Köpek sayısının fazla olduğu il ve ilçelerde seyyar tedavi ve kısırlaştırma merkezleri hizmet verecek. Belediyelerin hayvanlara yönelik uygulamaları yakından denetlenecek. Kısırlaştırma programları ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Meclis'te, bakanlıkların hazırladığı ortak metin ile görüşmelerde elde edilen veriler birleştirilecek. Hazırlıkların ardından düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

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