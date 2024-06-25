Sokak köpekleri düzenlemesinde son düzlük! Hazırlıklar tamam: Ne tür değişiklikler yapılacak?

ÜLKE GENELİNDE KISIRLAŞTIRMA PROGRAMLARI

Taslağa göre mevcut barınakların durumu da iyileştirilecek. Büyük şehirler başta olmak üzere il ve ilçelerde yeni toplama ve kısırlaştırma merkezleri kurulacak. Köpek sayısının fazla olduğu il ve ilçelerde seyyar tedavi ve kısırlaştırma merkezleri hizmet verecek. Belediyelerin hayvanlara yönelik uygulamaları yakından denetlenecek. Kısırlaştırma programları ülke genelinde yaygınlaştırılacak.