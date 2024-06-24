AK Parti’de MYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar! Suriye’de net terörle mücadele vurgusu: Teröristana izin yok!

YUNANİSTAN'LA İKİLİ İLİŞKİLER

Yunanistan ile diyalog süreci devam ediyor. Bir ilke imza atıldı ve AGİD'e ortak aday söz konusu oldu.Bu da son zamanlarda gelişen diyaloğun neticesi olarak ortaya çıktı.

"SAVAŞI BÖLGE SAVAŞINA DÖNÜŞTÜRME ÇABASI"

Son zamanlarda saldırıları ile soykırımda yeni bir aşamaya geçti Netanyahu yönetimi. Herkesin bildiği insanlık suçu işleyen ve doğrudan soykırıma imza aran yapıdır Netanyahu ve ekibi. Büyük bir çöküşe işaret etmektedir. Ermenistan da Filistin'i tanıdı. Bundan da memnuniyet duyduk. Netanyahu ve ekibi kişisel ikbali için soykırım yapıyor. Hukuki yüzleşmekten kurtulmak için bölge savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Savaşın bölge savaşına dönüşmesinin acılara yol açacağını ifade ediyorduk. Niyetini açık ediyordu. Lübnan'da ateşin yükselmesi daha ciddi tehdit ile karşı karşıya olduğumuzu göstermekte. Hamas olumlu yaklaşırken Netanyahu olumlu yaklaşmıyor. Netanyahu'ya söz geçiremeyenler Hamas üzerinden baskı kurmaya çalışıyor. Soykırım siyasetine karşı her alanda karşı durmaya, bununla mücadeleye devam edeceğiz. Uluslararası hukukun var olup olmadığı Gazze konusuna bağlıdır.

Cumhurbaşkanımız Temmuz başında belediye başkanlarımızla görüşecek. Vatandaşlara en kaliteli hizmet için ne yapmamız gerektiğini görüşeceğiz.

ŞİMŞEK CHP GÖRÜŞMESİ

Burada konu özgüvenli bir hükümete sahibiz. Orta vadeli programda Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi ve dünyaya doğru mesajlar için gerekenler yapılıyor. Bunlar hükümetin zaten bildiği, bakanlığın zaten üzerinde çalıştığı konular. Zaten gündemde olur da yapılırsa biz gündeme getirdik deniyor. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor, takvim kusursuz şekilde işliyor. Partilerden bakanlarımızdan bilgi almak isteyenlere bilgiler veriliyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

Bu konu da gündem oldu. Konuşulan her şey taslak düzeyinde yazılır ama son karar verilene kadar geçerli değil. Son kararın vereceği toplantı yapılmadı. Bu taslakta alternatifler vardır. Biri sızar ve spekülasyon konusu olur. O toplantılarda netice açıklanana kadar bunların spekülasyondan ibaret olduğunu ifade edeyim.

Teşkilat başkanlığımız çeşitli çalışmalar yapıyor. Birçok konu açısından değerlendiriliyor. Öteden beri cumhurbaşkanımızın teşkilatlar konusunda hassasiyeti var. Şu andaki gündemde vekalet ile idare edilen illerde asaleten atamalar yapılacak.

"AVRUPA'DA ONLARCA BERLİN DUVARI VAR"

NATO'da prensiplere uygun hareket etmesi gerekir, çelişki olmaması gerekir. Terör örgütüne başka NATO ülkeleri silah aktarırsa bu NATO ilkelerine uyumlu olmayan pratiktir. Türkiye bu noktada hatırlatmaları devam edecek. NATO içerisinde bazı ülkelerin devlet başkanlarının gerek Rusya Ukrayna çatışmasında tansiyon yükselten gerekse Avrupa geleceğini ilgilendiren yanlış açıklamaları oluyor. Aşırı sağa baktığınızda bunların Türkiye düşmanlığı, demokrasi düşmanlığı şeklinde geniş yelpazede konuşuyorlar. İslam ve Türkiye düşmanlığı konusunda büyük bir ajandaları var. Bütün değerleri hedef alan motivasyonları var. Bulunduğumuz kurumlarda bu konuyu gündeme geleceğiz. Avrupalı dostlarımız merkez sağ ve merkez sol partiler aşırı sağa giden oylar için o faşist politikalara rüşvet veren yaklaşıma giriyor. Şu anda faşizm tarafından birçok görünmez Berlin duvarı inşa edildi. Yöneticilerin insani değerleri yüksekte tutan yüksek siyaset üretememelerinde gelinen nokta aşırı sağın galibiyeti.

ALMANYA'DA ARTAN PKK TEHDİDİ

Sayın cumhurbaşkanımız birçok kez uyarıda bulundu. Almanya tarafından belgeler istenmiştir. Bu konu Almanya'nın meselesi haline gelecektir. Parasal faaliyetlerin içine girmesi mümkündür.