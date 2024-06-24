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Türkiye-Cezayir İş Forumu Cezayir'de başladı! 170'ten fazla şirket katıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 17:51
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Türkiye-Cezayir İş Forumu Cezayir’de başladı! 170’ten fazla şirket katıldı

Cezayir ile Türkiye arasındaki ticaret hareketliliğini artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye-Cezayir İş Forumu başkent Cezayir'de başladı. Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Celal Sarandi Muammer, foruma, tarımdan, otomobil, inşaat, elektronik, kimya, mühendislik, çevre, turizm, imalat, maden, bilişim, gıda, hizmet, tekstil ve deniz ulaşımına kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin katıldığını söyledi. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir Ticaret Heyeti Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, ortak ticaret hacminin geçen yıl sonunda 6,3 milyar dolar olduğuna işaret etmiş ve bunu 10 milyar dolara ulaştırma konusunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetmişti.

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