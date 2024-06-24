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Milli Savunma Bakanı Güler, Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Samake'yi kabul etti

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 17:39
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Milli Savunma Bakanı Güler, Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Samake’yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi davetle gelen Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake'yi kabul etti. Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı."

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