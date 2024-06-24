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Diyarbakır Valiliğinden bekçilere ilişkin o iddialara açıklama

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 18:46
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Diyarbakır Valiliğinden bekçilere ilişkin o iddialara açıklama

"Bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği" iddialarına ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Valilik "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." açıklamasında bulundu.

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