FETÖ'cü Halit Esendir'den 15 Temmuz darbe itirafı: Saatine kadar bilgisi vardı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen FETÖ içindeki kavgayı ifşa etti. Ebuseleme Gülen, örgüt lideri Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı çiftlikten kaçırıldığını duyururken, FETÖ'cülerden yeni itiraflar gelmeye devam ediyor. Son olarak FETÖ'nün "Karanlık Kurul" üyesi olan ve örgütün kilit isimlerinden Halit Esendir itirafta bulundu. Esendir, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe girişiminden saatine kadar haberdar olduğunu söyledi.
Türkiye'deki yapılanması ardı ardına düzenlenen operasyonlarla çöken Fetullahçı Terör Örgütü'nde iç kavgalar yaşanıyor. Öyle ki elebaşı Gülen'in sağlık durumunun da her geçen gün kötüye gitmesiyle örgüt yönetimini ele geçirme mücadelesi ve ayrışma süreci ayyuka çıktı.
HAİN GÜLEN KAÇIRILDI ORTALIK KARIŞTI
Elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in geçtiğimiz haftalarda "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Adil Öksüz ve Ekrem Dumanlı'nın başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etti.
BİR FETÖ'CÜ DAHA İTİRAF ETTİ
FETÖ'cü Ebuseleme Gülen'in örgüt içindeki rant kavgasından cinsel tacizlere FETÖ'nün siyasilere kurduğu tuzaklara ve 15 Temmuz'a ilişkin itiraflarda bulunmasının ardından bir itiraf da 'Baş Yüceler' heyetinin içinde yer alan FETÖ'nün kilit isimlerinden Halit Esendir tarafından geldi.
DARBEDEN HABERİ VARDI
FETÖ'nün eğitim yapılanmasının temellerini atan kişilerin başında gelen ve örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer alan kırmızı kategoride aranan firari Halit Esendir FETÖ elebaşının hain darbe girişimini gece saat 03:00'de beklediğini itiraf etti.
"DARBEYİ GECE BEKLİYORDU"
FETÖ'cü Esendir itirafında şunları söyledi:
"Cumadan çıkmışlardı ABD'de. Türkiye'de ise saat 21:00 civarıydı. İlk haberler çıkınca köprüler kapatılıyor, uçaklar uçuyor diye, Pensilvanya'daki arkadaşlar kapıyı çalıyorlar. Hocam Türkiye'de darbe olmuş diyorlar. Hocaefendi (FETÖ elebaşı Fetullah Gülen) bir anda şaşırıyor. Çünkü darbenin gece 3:00'da olacağından bilgisi var. Hocaefendi (FETÖ elebaşı Gülen) bir anda Türkiye'de saat kaç diyor. Çok enteresandır bu."
GÜLEN O SAATTE OLMASINA ŞAŞIRMIŞ!
FETÖ'cü Esendir'in itiraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan Hürriyet Yazarı Nedim Şener, "FETÖ'cülere bir şeyler oldu!!! Adil Öksüz hakkındaki itiraflardan sonra FETÖ elebaşının 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü hakkında itiraflar geliyor. Şimdi de firari FETÖ'cü Halit Esendir'den itirafta bulunmuş: "Hocaefendi (FETÖ elebaşı gülen) darbenin gece 03.00'de olacağını biliyordu ama 21..00'de başlamış olmasına şaşırdı" NOT: Gerçekten de darbecilerin görevlendirme belgelerinde sıkıyönetim ilan saati 03.00 olarak yazılmıştı" ifadelerini kullandı.
GÜLEN'İN YEĞENİNDEN 15 TEMMUZ İTİRAFLARI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen 4 Haziran 2024'te katıldığı yayında 15 Temmuz itiraflarında bulundu.
Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"u ve FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını kendilerine söylediğini itiraf etti.
ARKADAŞLAR BİR ŞEY DÜŞÜNMÜŞ
Ebuseleme Gülen 251 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen tarafından kendilerine bilgi verildiğini itiraf ederek şunları söyledi:
"Kulağımıza eğildi ve arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazi olun renk vermeyin."
17 TEMMUZ PLANLI ÇİRKİN OYUNU
FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'un daha önceden planladığı ve darbeden 2 gün sonrası olan 17 Temmuz'a oyun siparişi verdiğini itiraf etti.
Gülen şu itiraflarda bulundu:
"Adil Öksüz, 17 Temmuz'a Tayyip Erdoğan'ı pislik içinde, hırsız, katil gösteren bir Playstation oyunu hazırlamamızı istedi. Oyunu hazırlanmasının sebebini ise "Gençlere 20 sene sonra bile böyle adamlarla mücadele ettiğimizi aşılamamız" lazım dedi. 17 Temmuz'da onay alacağız, direkt 2 milyon dolar, devamındaki 1 yılda da kademeli olarak 20 milyona kadar kademeli olarak eklenecek. Abi siz dalga mı geçiyorsunuz, şu an üzerimizde öyle bir baskı var ki değil 2 milyon 20 bin dolar bulamazsınız dedim. Adil Öksüz gülerek birkaç ay sonra görürsünüz, biz yaparız, bu ülke bizim dedi. Çok kibirliydi."
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