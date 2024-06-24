FETÖ’cü Halit Esendir’den 15 Temmuz darbe itirafı: Saatine kadar bilgisi vardı

ARKADAŞLAR BİR ŞEY DÜŞÜNMÜŞ

Ebuseleme Gülen 251 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen tarafından kendilerine bilgi verildiğini itiraf ederek şunları söyledi:

"Kulağımıza eğildi ve arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazi olun renk vermeyin."