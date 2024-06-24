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Kremlin'den Putin ile Başkan Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama! Kazakistan'da bir araya gelebilirler

Giriş: 24.06.2024 22:07
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Kremlin’den Putin ile Başkan Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama! Kazakistan’da bir araya gelebilirler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı televizyon programında, "Putin ile Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde Kazakistan'da bir araya gelme ihtimali olacak." ifadelerinin ardından Kremlin Sözcüsü Peskov'dan açıklamala geldi. Peskov, "Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme yapabileceğine dair açıklaması sonrası, "Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında önümüzdeki günlerde Kazakistan'da gerçekleşmesi planlanan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında bir görüşme planlanabileceğine dair açıklamasından sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yanıt geldi.

Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada bu ihtimali doğrulayarak, "Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor" dedi.

"PUTIN'İN TÜRKİYE'YE ZİYARETİNİ BEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında dev görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'in Türkiye ziyaretini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetleri olmuştu. Onların ve bizim seçim süreci oldu. Önümüzdeki günlerde bu konular oturulur, konuşulur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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