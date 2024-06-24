Kremlin’den Putin ile Başkan Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama! Kazakistan’da bir araya gelebilirler

"PUTIN'İN TÜRKİYE'YE ZİYARETİNİ BEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında dev görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'in Türkiye ziyaretini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetleri olmuştu. Onların ve bizim seçim süreci oldu. Önümüzdeki günlerde bu konular oturulur, konuşulur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.