Kırmızı kategoriye 2 çizik daha! Bakan Yerlikaya son dakika olarak duyurdu

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

Etkisiz hale getirilen Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cûdî (K) adlı Zeynep Nibat'ın 6 Güvenlik Görevlisinin şehit edildiği, 19 Güvenlik Görevlisinin yaralandığı toplam 9eyleme katıldıkları tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında "BOZDOĞAN-45" operasyonu gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.