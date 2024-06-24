Kırmızı kategoriye 2 çizik daha! Bakan Yerlikaya son dakika olarak duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cudi Kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristlerin Batman ili Gercüş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-45" operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca bayram tatili boyunca 2'si kırmızı, 4'ü turuncu ve 2'si gri kategoride yer alan toplam 11 teröristin öldürüldüğünü de bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cudi Kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristlerin Batman ili Gercüş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-45" operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.
Etkisiz hale getirilen Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cûdî (K) adlı Zeynep Nibat'ın 6 Güvenlik Görevlisinin şehit edildiği, 19 Güvenlik Görevlisinin yaralandığı toplam 9eyleme katıldıkları tespit edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında "BOZDOĞAN-45" operasyonu gerçekleştirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Beritan Amara kod adlı adlı Sultan Dağ, Zeynep Cûdî kod adlı Zeynep Nibat adlı teröristlerin; 29 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,
Şırnak ili Merkez ilçesinde 07 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine,
19 Haziran 2018 tarihinde Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,
23 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,
09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,
16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,
27 Nisan 2020 tarihinde Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP'li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi.
BAYRAM TATİLİNDE LİSTEYE ÇİZİK
Bayram Tatili Süresince Kahraman Jandarma Komandolarımız tarafından; 2'si KIRMIZI, 4'ü TURUNCU, 2'si GRİ kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 11 Terörist etkisiz hale getirildi.
Bayram Tatili Süresince Kahraman Jandarma Komandolarımız tarafından; 2️⃣'si 🟥 KIRMIZI, 4️⃣'ü 🟧 TURUNCU, 2️⃣'si ⬜️ GRİ kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 1️⃣1️⃣ Terörist etkisiz hale getirildi ❗️
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