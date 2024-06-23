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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü, 9 bin 787 yaralı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 08:55 Güncelleme: 23.06.2024 09:31
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü, 9 bin 787 yaralı

Son dakika haberine göre Kurban Bayramı tatilinin 8. gününde 706 trafik kazası olduğunu bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 kişinin hayatını kaybettiğini bin 97 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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