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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 16 terör örgütü üyesi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.06.2024 14:22
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Edirne’de yurt dışına kaçmaya çalışan 16 terör örgütü üyesi yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütü üyesi 16 zanlı yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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