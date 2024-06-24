Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan diplomasi trafiği! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı Nadir Larbaoui ile bir araya geldi. Öte yandan Yılmaz, Cezayir programı kapsamında; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte DTİK tarafından düzenlenen 'Türk İş Dünyası Buluşması' programında Türkiye'yi temsil eden iş dünyasının temsilcileriyle de görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gittiğini bildirdi. Yılmaz, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı Nadir Larbaoui ile bir araya gelirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ziyarette yer aldı.
Yılmaz paylaşımında, "Sayın Larbaoui ve heyetine nazik karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
'TÜRK İŞ DÜNYASI' TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir programı kapsamında; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte DTİK tarafından düzenlenen 'Türk İş Dünyası Buluşması' programında Türkiye'yi temsil eden iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.
"DIŞ TİCARET HACMİNE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"
Yılmaz, Türkiye'nin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülke olan Cezayir ile ticaret hacminin 6,3 milyar dolara yükseldiğine değinerek, "Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın geçen yıl belirlediği 10 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Cezayir ile dostluk temelleri üzerine kurulan iş birliğimizin, diğer Afrika ülkelerini de içine alacak şekilde çok taraflı hale gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
"CEZAYİR'DEKİ TEMASLARIMIZI TAMAMLADIK"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin onur konuğu olarak davet edildiği 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın açılışına, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun ile birlikte katıldık. Cezayir'de faaliyet gösteren Türk firmalarını da dahil ettiğimizde, 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na; savunma sanayi, hazır giyim ve tekstilden makine sanayiine, otomotivden dayanıklı tüketim mallarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren 80'in üzerinde firmamız yoğun bir ilgi gösterdi. Fuarda ülkemizi gururla temsil eden kurumlarımızın stantlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile birlikte ziyaret ederek Cezayir'deki temaslarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.
"DOST VE KARDEŞ CEZAYİR HALKINA MUHABBETLERİMİ İLETİYORUM"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir için önemi büyük olan 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Misafirperverlikleri için Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun ve Cezayirli yetkililere şükranlarımı sunuyor, dost ve kardeş Cezayir halkına muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.
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