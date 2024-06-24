Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan diplomasi trafiği! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü



Yılmaz paylaşımında, "Sayın Larbaoui ve heyetine nazik karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'TÜRK İŞ DÜNYASI' TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir programı kapsamında; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte DTİK tarafından düzenlenen 'Türk İş Dünyası Buluşması' programında Türkiye'yi temsil eden iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

"DIŞ TİCARET HACMİNE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yılmaz, Türkiye'nin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülke olan Cezayir ile ticaret hacminin 6,3 milyar dolara yükseldiğine değinerek, "Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın geçen yıl belirlediği 10 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Cezayir ile dostluk temelleri üzerine kurulan iş birliğimizin, diğer Afrika ülkelerini de içine alacak şekilde çok taraflı hale gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.