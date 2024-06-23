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HDP'li eski vekilden hain paylaşım! Türkiye'nin yenilgisi kansızı kanlandırdı

Giriş: 23.06.2024 00:56 Güncelleme: 23.06.2024 00:58
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HDP’li eski vekilden hain paylaşım! Türkiye’nin yenilgisi kansızı kanlandırdı

PKK kamplarında yaklaşık bir ay silahlı eğitim aldıktan sonra vekil olan ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giymesinin ardından vekilliği düşürülen Ferhat Encü, A Miili Futbol Takımı'nın Portekiz yenilgisinin ardından alçak bir paylaşımda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.

HAİNDEN HAİN PAYLAŞIM!

HDP'li eski vekil Ferhat Encü Türkiye'nin Portekiz ile yaptığı maç sırasında sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu.

Daha önce PKK kamplarında yaklaşık bir ay silahlı eğitim alan Encü Portekiz'e kansızlık yaparak Portekiz'e desteğini açıkladı.

Portekiz'e desteğini açıklayan Ferhat Encü hainliğiyle sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

SİCİLİ KABARIK!

HDP'li Ferhat Encü hakkında "Halkı askerlikten soğutma, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, askeri yasak bölgelere girmek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs "suçlamasıyla milletvekilliği düşürülmüştü.

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