Diyarbakır’daki yangın felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 15’e yükseldi

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınlarla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.