Diyarbakır'daki yangın felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 15'e yükseldi
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında yer alan bölgede yangın çıkmış ve alevler adeta felakete neden olmuştu. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında can ve mal kayıpları yaşandı. Felakette bir vatandaşın daha hayatını kaybetmesi ile birlikte ölü sayısı 15'e yükseldi.
Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında çok sayıda nokta küle dönerken çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.
Yangın felaketinde Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir adlı vatandaşlar hayatını kaybetmişti.
ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Büyük hasar bırakan yangında bilanço ağırlaştı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Zekiye Erdenli'nin de hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 15'e çıktı.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangınlarla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
"SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİYİZ"
Diyarbakır Barosu tarafından yapılan açıklamada, "Yangının çıkış sebebi ve müdahalede geç kalındığı iddialarına ilişkin etkin bir soruşturma faaliyeti yürütülmesi amacıyla 'Birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi', 'Görevi kasten kötüye kullanma' suçları kapsamında Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Diyarbakır Barosu olarak soruşturmanın takipçisi olacağız" denildi.
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