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Antalya Havalimanı'nda yeni rekor! Yılın en yüksek sayısına ulaşıldı

ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 19:01
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Antalya Havalimanı’nda yeni rekor! Yılın en yüksek sayısına ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, dün 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiğiyle yeni bir rekor kırıldığını kaydetti.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından Antalya Havalimanı'nına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın bu yıl zirveye ulaştığını kaydetti.

EN YÜKSEK YOLCU SAYISI

Havalimanının yeni bir rekor kırdığını aktaran Uraloğlu, "22 Haziran'da 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiğiyle yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

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