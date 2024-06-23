Antalya Havalimanı’nda yeni rekor! Yılın en yüksek sayısına ulaşıldı

EN YÜKSEK YOLCU SAYISI

Havalimanının yeni bir rekor kırdığını aktaran Uraloğlu, "22 Haziran'da 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiğiyle yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.