Mardin’de DEM’li vekilin yangın provokasyonuna vatandaşlardan ayar! Defolun buradan

"DEFOLUN GİDİN BURADAN"

DEM Parti milletvekiline bağıran köylüler, "Burası taziye evi buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok. Defolun gidin buradan" diyerek DEM Parti'lilere tepki gösterdi.

"HUZURUMUZU BOZUYORLAR"

Daha sonra Vali Akkoyun'un yanına gelen köylüler ve taziye sahipleri, Vali ve AK Parti Milletvekilinden özür dileyerek, "Bunlar bizim köyden değil, sadece provokasyon için buradalar. Bunları tanımıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bunlar bizim de huzurumuzu bozuyorlar" dediler.