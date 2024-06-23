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Mardin'de DEM'li vekilin yangın provokasyonuna vatandaşlardan ayar! Defolun buradan

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 23.06.2024 17:56
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Mardin’de DEM’li vekilin yangın provokasyonuna vatandaşlardan ayar! Defolun buradan

Mardin'de vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve beraberindeki ekip yangında vefat eden vatandaşların ailesine taziyeye gitti. Bu ziyareti hazmedemeyen DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz yangına ilişkin çirkin bir provokasyonda bulunmak istedi ancak vatandaşlardan sert tepki geldi. Mahalle sakinleri ve taziye sahipleri DEM'li vekile "Defolun gidin buradan" diyerek tepki gösterdi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve beraberindekiler, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangından dolayı vefat eden vatandaşların ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

DEM'Lİ VEKİLDEN HAZIMSIZLIK

Yangının olduğu ilk dakikadan itibaren Mazıdağı ilçesinde bulunan, vefat edenlerin cenaze töreni ve taziyelerine katılan Vali Akkoyun'a vatandaşların gösterdiği ilgiyi DEM'li milletvekilleri hazmedemedi.

VATANDAŞLAR PROVOKASYONA GEÇİT VERMEDİ

Vali Akkoyun Yücebağ Mahallesi'nde vatandaşların taziyesine katılarak acılarına ortak olduğu sırada DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz yangınla ilgili provokasyon yapmak istedi. Vali Akkoyun ve AK Parti Milletvekili Kılıç'ın sağduyulu davranmasıyla DEM Parti'lilerin provokasyonu boşa çıkarken, Yücebağ Mahallesi sakinleri ve taziye sahipleri Vali Akkoyun'a sahip çıkarak provokasyona izin vermedi. Yücebağ Mahallesi'ndeki vatandaşlar Vali'den özür dileyerek, "Bunlar bizden değil" dedi.

"DEFOLUN GİDİN BURADAN"

DEM Parti milletvekiline bağıran köylüler, "Burası taziye evi buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok. Defolun gidin buradan" diyerek DEM Parti'lilere tepki gösterdi.

"HUZURUMUZU BOZUYORLAR"

Daha sonra Vali Akkoyun'un yanına gelen köylüler ve taziye sahipleri, Vali ve AK Parti Milletvekilinden özür dileyerek, "Bunlar bizim köyden değil, sadece provokasyon için buradalar. Bunları tanımıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bunlar bizim de huzurumuzu bozuyorlar" dediler.

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