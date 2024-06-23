Mardin'de DEM'li vekilin yangın provokasyonuna vatandaşlardan ayar! Defolun buradan
Mardin'de vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve beraberindeki ekip yangında vefat eden vatandaşların ailesine taziyeye gitti. Bu ziyareti hazmedemeyen DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz yangına ilişkin çirkin bir provokasyonda bulunmak istedi ancak vatandaşlardan sert tepki geldi. Mahalle sakinleri ve taziye sahipleri DEM'li vekile "Defolun gidin buradan" diyerek tepki gösterdi.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve beraberindekiler, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangından dolayı vefat eden vatandaşların ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
DEM'Lİ VEKİLDEN HAZIMSIZLIK
Yangının olduğu ilk dakikadan itibaren Mazıdağı ilçesinde bulunan, vefat edenlerin cenaze töreni ve taziyelerine katılan Vali Akkoyun'a vatandaşların gösterdiği ilgiyi DEM'li milletvekilleri hazmedemedi.
VATANDAŞLAR PROVOKASYONA GEÇİT VERMEDİ
Vali Akkoyun Yücebağ Mahallesi'nde vatandaşların taziyesine katılarak acılarına ortak olduğu sırada DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz yangınla ilgili provokasyon yapmak istedi. Vali Akkoyun ve AK Parti Milletvekili Kılıç'ın sağduyulu davranmasıyla DEM Parti'lilerin provokasyonu boşa çıkarken, Yücebağ Mahallesi sakinleri ve taziye sahipleri Vali Akkoyun'a sahip çıkarak provokasyona izin vermedi. Yücebağ Mahallesi'ndeki vatandaşlar Vali'den özür dileyerek, "Bunlar bizden değil" dedi.
"DEFOLUN GİDİN BURADAN"
DEM Parti milletvekiline bağıran köylüler, "Burası taziye evi buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok. Defolun gidin buradan" diyerek DEM Parti'lilere tepki gösterdi.
"HUZURUMUZU BOZUYORLAR"
Daha sonra Vali Akkoyun'un yanına gelen köylüler ve taziye sahipleri, Vali ve AK Parti Milletvekilinden özür dileyerek, "Bunlar bizim köyden değil, sadece provokasyon için buradalar. Bunları tanımıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bunlar bizim de huzurumuzu bozuyorlar" dediler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
- Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
- HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çöl sıcakları kavuracak! Meteorolojiden 5 günlük harita
- Saniyeler içinde haşlanmış yumurta soyma hilesi: Tek malzemeyle mükemmel sonuç
- 1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede
- Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef belli oldu: Hayırlı olsun
- Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...
- Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur'lu için kök maaş değişti! İşte merak edilen seyyanen zam hesabı
- DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?
- Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran'da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?
- Gizli tırtılı 8 saniyede bulursanız IQ'nuz dahi seviyesinde çıkıyor!