Bu illere dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak ve rüzgar kuvvetli geliyor

A.KARAHİSAR 19°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 26°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı