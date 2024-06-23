Bu illere dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak ve rüzgar kuvvetli geliyor
Yurdun pek çok noktasında sıcaklıklar yükselişe devam ederken doğu ve güney doğu bölgelerinde yağış ve rüzgar etkili oluyor. 5 günlük hava tahmin raporu yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirterek il il uyarıda bulundu. Peki yurt genelinde hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşecek mi? Sağanak yağış etkili olacak mı? İşte detaylar...
Haziran ayının başlaması ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar tavan yaptı. Yurdun bazı bölgelerinde yüksek sıcaklıklar hakim olurken doğu ve güney doğu bölgesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar ise hava durumunun nasıl olacağını merak eder oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımlayarak uyarılarda bulundu. İl il uyarıda bulunan meteoroloji yurdun bazı bölgelerinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olacağını kaydetti.
YURT GENELİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars, Hakkari, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI NE DURUMDA?
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği beklenirken genellikle kuzey, pazartesi öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA'DA FIRTINA YIKTI GEÇTİ: YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Öte yandan uyarıların yanı sıra hava sıcaklıklarının tavan yaptığı Şanlıurfa'da akşam saatlerinde fırtına ve yağmur etkili oldu. Aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. İş yerleri ile dükkanların önündeki eşyaları etrafa savuran rüzgar nedeniyle şehri toz dumanı kapladı.
Fırtınanın ardından başlayan şiddetli yağmur ise 5 dakikada yolları göle çevirdi. Bazı iş yerlerini su basarken, rögarlardan su fışkırdı. Vatandaşlar, rüzgarda uçan malzemelerini yakalamak için büyük mücadele verdi.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 18°C, 32°C
Az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 26°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 31°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 38°C
Az bulutlu
ARTVİN 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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