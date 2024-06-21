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Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoriden sarı torbaya

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 07:51 Güncelleme: 21.06.2024 09:10
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Şırnak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoriden sarı torbaya

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bozdoğan-44 operasyonunda, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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