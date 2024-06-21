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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! 4'ü daha öldürüldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 12:05 Güncelleme: 21.06.2024 12:22
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Irak’ın kuzeyinde PKK’ya darbe! 4’ü daha öldürüldü

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzey bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucu bölgede tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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