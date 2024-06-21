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Ciğerlerimiz yanıyor! 3 ilde orman yangını | Çanakkale, İzmir ve Bursa | Ekiplerin müdahalesi sürüyor

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 06:43
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Ciğerlerimiz yanıyor! 3 ilde orman yangını | Çanakkale, İzmir ve Bursa | Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Son dakika haberine Çanakkale'nin Ayvacık, İzmir'in Bergama ile Bursa'nın Büyükorhan ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

3 ilde orman yangınlarıyla mücadele var.

ÇANAKKALE'DE GECE YARISI YANGIN

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yangın bölgesinde incelemede bulundu. Aktaş, kentte rüzgarlı bir havanın hakim olduğunu belirterek, "Maalesef şu anda bulunduğumuz yerde de olduğu gibi Çanakkale'de rüzgarlı bir hava hakim. Bu rüzgarlı hava sıcaklığının artışıyla birlikte orman yangını sayımız maalesef arttı." dedi.

Tüm ekiplerin cansiperane şekilde mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Ezine'deki yangınla mücadele devam ederken ve soğutma çalışmaları başlamışken Ayvacık ilçemizin Çamköy köyünde bir yangın başladı. Köy merkezinde başlayan yangın, köyün ters tarafına doğru ilerlemeye devam etti. Şu anda tüm arkadaşlarımız sahada. Orman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, tüm araç gereç ve ekipleriyle gerekli müdaheleyi yapıyorlar."

BİR KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Köyün boşaltıldığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Köyümüz 30 hane, tüm vatandaşlarımız tahliye edildi. Onları bu gece Ayvacık ilçe merkezinde misafir edeceğiz. Şu anda yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde umuyorum ki kontrol altına alınmış olacaktır. Şu ana kadar yangınla alakalı olumsuz bir durum yok. Herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değildir. Arkadaşlarımız birkaç gündür sürdürdükleri bu mücadeleyi bu gece de Çamköy'de devam ettiriyorlar. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı haberini paylaşacağız."

İZMİR BERGAMA'DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'in Bergama ilçesinde de dün saat 14.00'te başlayan yangın büyüdü. Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen alevler, Sarıcalar Mahallesi'ne yaklaştı.

Bölgedeki bazı ev ve ağıllar tahliye edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

BURSA / BÜYÜKORHAN

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde de orman yangını çıktı. Alevler yaklaşık 250 hektar alanda etkili oluyor. Yangına, 200 araç, bine yakın personelle müdahale ediyor.

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