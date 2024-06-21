Ciğerlerimiz yanıyor! 3 ilde orman yangını | Çanakkale, İzmir ve Bursa | Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haberine Çanakkale'nin Ayvacık, İzmir'in Bergama ile Bursa'nın Büyükorhan ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
3 ilde orman yangınlarıyla mücadele var.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yangın bölgesinde incelemede bulundu. Aktaş, kentte rüzgarlı bir havanın hakim olduğunu belirterek, "Maalesef şu anda bulunduğumuz yerde de olduğu gibi Çanakkale'de rüzgarlı bir hava hakim. Bu rüzgarlı hava sıcaklığının artışıyla birlikte orman yangını sayımız maalesef arttı." dedi.
Tüm ekiplerin cansiperane şekilde mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:
"Ezine'deki yangınla mücadele devam ederken ve soğutma çalışmaları başlamışken Ayvacık ilçemizin Çamköy köyünde bir yangın başladı. Köy merkezinde başlayan yangın, köyün ters tarafına doğru ilerlemeye devam etti. Şu anda tüm arkadaşlarımız sahada. Orman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, tüm araç gereç ve ekipleriyle gerekli müdaheleyi yapıyorlar."
BİR KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Köyün boşaltıldığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"Köyümüz 30 hane, tüm vatandaşlarımız tahliye edildi. Onları bu gece Ayvacık ilçe merkezinde misafir edeceğiz. Şu anda yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde umuyorum ki kontrol altına alınmış olacaktır. Şu ana kadar yangınla alakalı olumsuz bir durum yok. Herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değildir. Arkadaşlarımız birkaç gündür sürdürdükleri bu mücadeleyi bu gece de Çamköy'de devam ettiriyorlar. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı haberini paylaşacağız."
İZMİR BERGAMA'DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İzmir'in Bergama ilçesinde de dün saat 14.00'te başlayan yangın büyüdü. Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen alevler, Sarıcalar Mahallesi'ne yaklaştı.
Bölgedeki bazı ev ve ağıllar tahliye edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
BURSA / BÜYÜKORHAN
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde de orman yangını çıktı. Alevler yaklaşık 250 hektar alanda etkili oluyor. Yangına, 200 araç, bine yakın personelle müdahale ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran'da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?
- Gizli tırtılı 8 saniyede bulursanız IQ'nuz dahi seviyesinde çıkıyor!
- Avrupa askeri güç sıralaması belli oldu! Türkiye bölgedeki farkını ortaya koydu
- Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman? 2024 ATV Müge Anlı programı hangi tarihte sezon finali yapacak?
- Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK'ya ödemelerin 3'te 1'i devletten: İşte aylık ödeme tablosu
- Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlı satışta
- Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...
- Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...
- IBAN'dan para transferinde yeni dönem! Sistem kökten güncellendi: EFT, havale, FAST artık...
- Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!
- Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 4 formüllü maaş hesabı! A'dan Z'ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri