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İstanbul'da kaç yabancı yaşıyor? İçişleri Bakanlığı son sayıyı açıkladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.06.2024 15:41 Güncelleme: 21.06.2024 15:42
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İstanbul’da kaç yabancı yaşıyor? İçişleri Bakanlığı son sayıyı açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığının resmi verilerine göre İstanbul'da yaşayan yabancı sayısını açıkladı. Verilere göre 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı ve 553 bin 153 ikamet izni bulunan yabancının İstanbul'da yaşadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu bildirdi.



İSTANBUL'DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi" istendi.

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