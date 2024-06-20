Kadın hakim hakkında soruşturma başlatıldı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet.... | Pes dedirten detaylar

Yine pandemi döneminde Hakim Gül A.'nın Adana adliyesinde bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metanfetamin olarak bilinen uyuşturuyucu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.

Adana Adliyesi'nden görev yapan kadın hakimin yaşadıkları ve hakkındaki iddialar akıllara durgunluk verecek cinsten olurken Hakim Gül A.'nın daha önce de Edirne'de görev yaparken birçok suça karıştığı ve bu döneme kadar görevde nasıl kaldığı büyük merak konusu oldu.