Bodrum Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı'dan Kaya Sabancı'ya saldırı: Ulan sen buraya mı geldin?
İş insanı Kaya Sabancı, Bodrum Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından uğradığı saldırıda hastanelik oldu. Darbedilen Sabancı'nın beyin tomografisi çekildiği ve hastanede müşahede altına alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşad Kayran, darp olayının detaylarını aktardı. Sabancı tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Sabancı, "Vedat Aşçı beni gördü, "Ulan sen buraya mı geldin?" deyip, gözümün üzerine yumruk attı." dedi.
Bodrum'daki Mandarin Otel'de yaşanan bu skandal iş ve cemiyet dünyasını sarstı.
İş insanı Kaya Sabancı, otel sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradı.
BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLDİ
Kaya Sabancı'nın beyin tomografisi çekildi ve hastanede müşahade altına alındı. Sabancı'nın sabah saat 10.00'da taburcu olacağı öğrenildi.
AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA: HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATTIK
Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşad Kayran, olayın ardından "Bugün saat 9 sularında Kaya Bey, Mandarin'de davetli olduğu restoran açılışında Mandarin Otel ve Rezidans'ın sahibi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşçı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle darp edildi." dedi.
Kayran açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bugün saat 9 sıralarında Kaya Bey, Mandarin Oriental Sitesinde davetli olduğu bir restoranın açılışında Mandarin Oriental'ın sahibi ve işletmecisi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşcı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle de korumaları tarafından darbedildi. Şu an Amerikan Hastanesi'nde müşahede altında, tetkikleri yapılıyor, raporları bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansa müsaade edilmediği ve aynı zamanda giren ambulansın da çıkmasına müsaade edilmediğine ilişkin elimizde görüntüler ve fotoğraflar var. Biz Vedat Aşçı, korumaları ve güvenlikleri ile ilgili hukuki süreci takip ediyoruz ve başlattık.
KAYA VE VE VEDAT BEY ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR VAR
Kaya Bey bugün müşahede altında, hastanede kalacak, yarın sabah durumuna bakılacak ve gerekiyorsa taburcu edilecek. Otel içerisinde bir restoran var. Kaya Bey de oraya davetli gittiklerinde, Kaya Bey'in de belirttiği selam vermeme müteakiben bana saldırdı şeklinde. Bunun öncesinde Kaya Bey ve Vedat Bey arasında devam eden bazı anlaşmazlıklar var.
Kaya Bey oturduğu sitede yanlış gördüğü şeyler ile ilgili hem Vedat Bey'e hem de site yönetimine gerekli geri bildirimleri yaptığı için Vedat Bey'in kendisinden hoşlanmadığı ve aralarında anlaşmazlık olduğu bilinen bir durum. Olay zaten onlarca kişinin önünde gerçekleşiyor, tanıkların önünde gerçekleşiyor. Bir insan mafyatik bir yöntemle dövülüp restoranın önüne atılıyor, bu hiçbir şekilde açıklanabilecek bir durum değil."
Bodrum'daki Mandarin Oriental Tatil Sitesi ve otelin sahibi olan Vedat Aşçı ve korumaları tarafından dün akşam saldırıya uğrayan iş adamı Kaya Sabancı tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
GÖZÜMÜN ÜZERİNE YUMRUK ATTI
Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Sabancı, "Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darp edildik. Ben restoran açılışına gittiğimde yanındaki kişiye merhaba Mustafa dedim, Vedat Aşçı beni gördü, "Ulan sen buraya mı geldin?" deyip, gözümün üzerine yumruk attı." dedi. SÖZCÜ'de yer alan habere göre, yere düştüğünü ve tam üç dakika kimsenin kendisine yardım etmediğini belirten Sabancı, "Daha sonra bir kadın bana yardıma geldi. Ben akşam zaten davetliydim açılış olduğu için; davet edilmesem yine gitmezdim. Vedat Bey, kapıya söylese "Bu adamı almayın" diye o bana daha büyük hakaret. Ama öyle bir talimat verse ben döner giderim, girmezdim içeri" ifadelerini kullandı.
ELMACIK KEMİĞİNDE KIRIK VAR
Sabancı, "Gözaltı damarımda çatlaklık var. 2-3 gün sonra ameliyat olacağım elmacık kemiğinde kırık var. Ya ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun, ne gerek var bunlara. Orada ölebilirdim ben" dedi.
KAMERA KAYITLARINI SİLMİŞLER
Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran ise onlarca kişinin önünde olan olayla ilgili olarak tesisteki tüm kamera kayıtlarının silindiğini belirterek "İşin hukuku boyutunu yakından takip ediyoruz, olay anı ile ilgili tüm kamera kayıtlarını silmişler" dedi.
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