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Bodrum Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı'dan Kaya Sabancı'ya saldırı! İş insanı hastanelik oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 01:39 Güncelleme: 21.06.2024 09:14
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Bodrum Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı’dan Kaya Sabancı’ya saldırı! İş insanı hastanelik oldu

İş insanı Kaya Sabancı, Bodrum Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından uğradığı saldırıda hastanelik oldu. Darbedilen Sabancı'nın beyin tomografisi çekildiği ve hastanede müşahede altına alındığı öğrenildi.

Bodrum'daki Mandarin Otel'de yaşanan bu skandal iş ve cemiyet dünyasını sarstı.

İş insanı Kaya Sabancı, otel sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradı.

BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLDİ

Kaya Sabancı'nın beyin tomografisi çekildi ve hastanede müşahade altına alındı. Sabancı'nın sabah saat 10.00'da taburcu olacağı öğrenildi.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA: HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATTIK

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayhan, olayın ardından "Bugün saat 9 sularında Kaya Bey, Mandarin'de davetli olduğu restoran açılışında Mandarin Otel ve Rezidans'ın sahibi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşçı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle darp edildi." dedi. Kayhan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Bodrum Amerikan Hastanesi'nde müşahade altında. Tetkikleri yapılıyor. İncelemeleri yapılıyor. Raporlarını bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girilmesine müsaade edilmedi, giren ambulansın da çıkılmasına izin verilmedi. Bununla ilgili elimizde hem görüntüler hem fotoğraflar var. Hem Vedat Aşçı'nın kendisi, hem korumaları hem de güvenlikleriyle ilgili biz hukuki süreçleri başlattık ve takip ediyoruz."

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