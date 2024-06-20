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Son dakika | MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: 5 hain sarı torbada

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 13:02 Güncelleme: 20.06.2024 13:20
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Son dakika | MSB’den Irak’ın kuzeyine operasyon açıklaması: 5 hain sarı torbada

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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