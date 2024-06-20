Başkan Erdoğan'dan bayram tatili sonrası yoğun diplomasi trafiği! Önce Putin sonra Aliyev son olarak ise Biden! İşte kritik tarihler ve masadaki konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram molasının ardından temmuz ayında yoğun diplomasi trafiğine devam edecek. İlk olarak Astana'ya gidecek olan Başkan Erdoğan, burada Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Sonrasında Azerbaycan'a bir ziyaret planlayan Erdoğan, Aliyev ile buluşarak bölgesel ilişkiler ve Ermenistan konularını masaya yatıracak. Bu ziyaretlerin ardından NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Başkan Erdoğan, burada ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Görüşmelere ilişkin kritik tarihler netleşirken, ele alınacak konular da belli oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Temmuz ayı yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olacak.
ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRĞÜTÜ TOPLANTISINA KATILACAK
Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Şangay İş Birliği Örgütü toplantısına katılmak üzere Kazakistan Astana'da olacak.
ZİRVE KAPSAMINDA PUTIN İLE GÖRÜŞECEK
Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabulünde görüşmeyi açıklayan Putin, "Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler. dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz ayında Astana'da görüşmeyi planlıyorum. Astana süreci devam etmeli." ifadelerini kullanmıştı.
SONRAKİ DURAK AZERBAYCAN
Putin ile temaslarının ardından Azerbaycan'a gidecek olan Erdoğan, Şuşa kentini ziyaret edecek, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.
HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Ziyaretin gündeminde bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci olacak.
NATO ZİRVESİNDE BIDEN İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan 9-10-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek. Bu zirvede başta ABD Başkanı Biden olmak üzere ittifak ülkesi birçok ülkenin liderleriyle bir araya gelecek.
GAZZE'DEKİ KATLİAM MASADA
Erdoğan'ın Biden ile yapacağı görüşmenin gündeminde ise terörle mücadele, ekonomik ilişkiler, F-16'lar ve Gazze gibi başlıklar olacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerine katılacak Başkan Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.
BM'DE GAZZE İÇİN KRİTİK MESAJLAR VERECEK
Başkan Erdoğan, Eylül ayında ise yeniden ABD'ye gidecek. 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun açılış toplantılarına katılacak olan Erdoğan, buradan Gazze'de yaşanan soykırımla ilgili kritik mesajlar verecek.
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