Başkan Erdoğan’dan bayram tatili sonrası yoğun diplomasi trafiği! Önce Putin sonra Aliyev son olarak ise Biden! İşte kritik tarihler ve masadaki konular

NATO ZİRVESİNDE BIDEN İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan 9-10-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek. Bu zirvede başta ABD Başkanı Biden olmak üzere ittifak ülkesi birçok ülkenin liderleriyle bir araya gelecek.

GAZZE'DEKİ KATLİAM MASADA

Erdoğan'ın Biden ile yapacağı görüşmenin gündeminde ise terörle mücadele, ekonomik ilişkiler, F-16'lar ve Gazze gibi başlıklar olacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerine katılacak Başkan Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.