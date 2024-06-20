Bakan Bak’tan gençlere müjde! Gençlik Yaz Okulları 1 Temmuz’da başlıyor

Gençlik Yaz Okulları, 11-14 ve 15-18 yaş olmak üzere iki farklı yaş grubuna göre hazırlandı. Her dönemin programı kültür-sanat, spor ve gönüllülük temaları çerçevesinde planlandı.

HANGİ EĞİTİMLER OLACAK?

Her gençlik merkezinin kendi kapasitesine göre belirlenen kontenjan kapsamında hizmet vereceği yaz okullarında, imkanlar dahilinde akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, değerler eğitimi, bilgi yarışması, el sanatları, sokak oyunları, güzel konuşma sanatı, sahne sanatları, gönüllülük faaliyetleri, halk oyunları, temel dini bilgiler, ailelerle gönüllülük çalışmaları, gezi gibi etkinlikler olacak.

Gençlik Yaz Okulları'na başvurular, gençlik merkezlerinden yapılabilecek.