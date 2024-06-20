Kuduz tehlikesine dikkat! Şanlıurfa’da 1 mahalle daha karantinada

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ UYARILAR ASILDI

Yapılan test sonucunda köpekte kuduz vakasına rastlanılması üzerine Sumaklı Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye "dikkat kuduz riskli bölge" yazılı uyarıcı levhalar asıldı. Bölgedeki sahipsiz köpekler ise veterinerler tarafından aşılandı.