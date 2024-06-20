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Kuduz tehlikesine dikkat! Şanlıurfa'da 1 mahalle daha karantinada

ahaber.com.tr AA
Giriş: 20.06.2024 18:19 Güncelleme: 20.06.2024 18:22
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Kuduz tehlikesine dikkat! Şanlıurfa’da 1 mahalle daha karantinada

Son dönemlerde başıboş köpek sorunlarının artması ile birlikte kuduz tehlikesi de baş gösterdi. Önceki haftalarda bazı mahallelerinde kuduz karantinası uygulanan Şanlıurfa'da sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

Sokak köpekleri sorunu tüm hızıyla devam ederken kuduz tehlikesi de görülmeye başladı. Siverek ilçesi kırsalında bulunan Sumaklı Mahallesi'nde kuduz olabileceği şüphesiyle Siverek Hayvan Barınağı'nda müşahede altına alınan sahipsiz köpek öldü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ UYARILAR ASILDI

Yapılan test sonucunda köpekte kuduz vakasına rastlanılması üzerine Sumaklı Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye "dikkat kuduz riskli bölge" yazılı uyarıcı levhalar asıldı. Bölgedeki sahipsiz köpekler ise veterinerler tarafından aşılandı.

Öte yandan, ilçe kırsalındaki Karakeçili Mahallesi'nde kuduz şüphesiyle gözlem altına alınan köpeğin takibine de devam edildiği öğrenildi.

BİR MAHALLE DAHA KARANTİNAYA GİRMİŞTİ

Kentte Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta Ufuk Kılıç'a (16), Batıkent Mahallesi'nde de 4 Haziran'da Mustafa Şahin'e saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmiş ve mahallelerde karantina uygulaması başlatılmıştı.

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