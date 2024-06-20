Beyoğlu'nda tesettürlülere çirkin saldırı! Başörtüsünü açıp hakaret etti
Beyoğlu'nda bulunan bir AVM'de yaşanan çirkin olayda iki tesettürlü kadın kahvelerini almak için sırada beklerken kendilerinden sonra sipariş verenlerin daha önce sipariş almasından dolayı çalışanı uyardı. Bu uyarı üstüne Çağla Hayvalı isimli kadın tesettürlü kadınlarla tartışarak saldırıda bulundu ve “Kapalı o…” diyerek başörtüsünü açtı. Çirkin saldırıda şikayet üzerine olay yerine gelen polisler saldırgan Çağla Hayvalı’yı gözaltına aldı.
İstanbul'da kahve sırası beklerken başörtülü kadınlara saldırıda bulunuldu. Olay Beyoğlu'ndaki bir AVM'deki kahve dükkanında 18.30 sıralarında meydana geldi. Nursena Akbay kardeşi Ay sima Akbay ile birlikte AVM'de bulunan kahve dükkanında sipariş verip beklemeye başladı. Siparişin hazırlanması için bir süre bekleyen abla-kardeş Çağla Hayvalı isimli kadın şahsın daha önce sipariş almasından dolayı durumu çalışana bildirdi.
"KES SESİNİ, NE KARIŞIYORSUN"
Daha sonra Çagla Hayvalı isimli kadın şahıs Nursena Akbay'ın kardeşi Aysima Akbay'a "Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun" dedi. Nursena Akbay ise çalışana söylediklerini kendisiyle alakası olmadığını belirtti.
ÖNCE HAKARET SONRA BAŞÖRTÜYE SALDIRI!
Çağla Hayvalı ise "Ne karışıyorsun?" dedi ve kahvesini alıp gitmeye başladı. Daha sonra geri dönen kadın, Aysima Akbay'a saldırdı ve başörtüsünü tutarak "kapalı o…" dedi. Hakaretle yetinmeyen kadın şüpheli, Aysima Akbay'ın başörtüsünü açtı. Olay çalışanların ayırmasıyla son buldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri Çağla Hayvalı'yı ifadesini almak üzere gözaltına aldı.
KAHVE SİPARİŞİ VERİRKEN SALDIRIYA UĞRADILAR
Olay sonrasında ifade veren Tıp Fakültesi öğrencisi Aysima Akbay, "Bugün saat 18:30 sıralarında ablam Nursena Akbay ile AVM'de kahve dükkanına giderek sıra beklemeye başladık. Sıra bize geldiğinde siparişlerimizi verdik ve kahvelerin çıkacağı bölüme yöneldik. Burada bir süre beklemeye devam ettik ancak beklediğimiz süre içerisinde bizden daha sonra sipariş veren ve aynı içecek siparişi verenlerin kahvelerini bizden önce aldıklarını gördük. Ben bu sebeple orada barista olarak çalışan şahsa bizden sonraki siparişleri neden veriyorsunuz yaptığınız kahveler bizim siparişimizdi dedim." dedi ve şöyle devam etti:
Saldırgan Çağla Hayvalı
"ABLAMI İTEKLEYİP VURDU"
"Daha sonra barista da bana cevaben 'Evet kusura bakmayın ben sizi atladım sizinle ilgileneceğim' dediği esnada ismini olay nedeniyle sonradan öğrendiğim Çağla isimli şahıs bana bağırarak 'Sen ne karışıyorsun, benim siparişim, kes sesini' dedi. Ben de kendisine cevaben 'Ben barista ile konuşuyorum, seninle muhatap olmadım bile' dedim. Sonrasında yanımda bulunan ablam da Çağla isimli şahsa hitaben 'Biz barista ile konuştuk sana bir şey söylemedik' dedikten sonra Çağla isimli şahıs sinirlenerek ablamın üzerine yürüdü ve ablamı itti ve vurmaya başladı. Çağla isimli şahsın yanında erkek arkadaşı vardı. Ben ve bu erkek şahıs tartışmayı sonlandırmak için ayırmaya çalıştık. Çağla isimli şahıs ablamı itekleyip vurduktan sonra gitti.
"KÜFÜR EDİP BAŞIMI AÇTI"
İşletmeden çıkacağı esnada sinirlenip geri geldi ve benim üzerime yürüdü. Benim üzerime yürüdüğü esnada bana 'Sen kapalı o…' demeye başladı, şahıs üzerime yürümeye devam etti ve benim başörtümü açtı. Sonrasında yumruğuyla vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Sonrasında bizi tekrar çevredeki şahıslar ayırdı ve Çağla isimli şahıs "Nasıl dayağı yedin ama" diye bağırarak işletmeden çıktı. Ben Çağla isimli şahıs başörtümü açtığı esnada savunmasız kaldım ve ne olduğunun şokundaydım. Ben olay anının şokuyla birlikte kendisine vurup vurmadığımı hatırlamıyorum ancak kendimi savunmak amaçlı onu itmiş olabilirim. Ben kendisine küfür ve hakarette bulunmadım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gizli tırtılı 8 saniyede bulursanız IQ'nuz dahi seviyesinde çıkıyor!
- Avrupa askeri güç sıralaması belli oldu! Türkiye bölgedeki farkını ortaya koydu
- Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman? 2024 ATV Müge Anlı programı hangi tarihte sezon finali yapacak?
- Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK'ya ödemelerin 3'te 1'i devletten: İşte aylık ödeme tablosu
- Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlı satışta
- Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...
- Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...
- IBAN'dan para transferinde yeni dönem! Sistem kökten güncellendi: EFT, havale, FAST artık...
- Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!
- Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 4 formüllü maaş hesabı! A'dan Z'ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!