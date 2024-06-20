Beyoğlu’nda tesettürlülere çirkin saldırı! Başörtüsünü açıp hakaret etti

Saldırgan Çağla Hayvalı

"ABLAMI İTEKLEYİP VURDU"

"Daha sonra barista da bana cevaben 'Evet kusura bakmayın ben sizi atladım sizinle ilgileneceğim' dediği esnada ismini olay nedeniyle sonradan öğrendiğim Çağla isimli şahıs bana bağırarak 'Sen ne karışıyorsun, benim siparişim, kes sesini' dedi. Ben de kendisine cevaben 'Ben barista ile konuşuyorum, seninle muhatap olmadım bile' dedim. Sonrasında yanımda bulunan ablam da Çağla isimli şahsa hitaben 'Biz barista ile konuştuk sana bir şey söylemedik' dedikten sonra Çağla isimli şahıs sinirlenerek ablamın üzerine yürüdü ve ablamı itti ve vurmaya başladı. Çağla isimli şahsın yanında erkek arkadaşı vardı. Ben ve bu erkek şahıs tartışmayı sonlandırmak için ayırmaya çalıştık. Çağla isimli şahıs ablamı itekleyip vurduktan sonra gitti.

"KÜFÜR EDİP BAŞIMI AÇTI"

İşletmeden çıkacağı esnada sinirlenip geri geldi ve benim üzerime yürüdü. Benim üzerime yürüdüğü esnada bana 'Sen kapalı o…' demeye başladı, şahıs üzerime yürümeye devam etti ve benim başörtümü açtı. Sonrasında yumruğuyla vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Sonrasında bizi tekrar çevredeki şahıslar ayırdı ve Çağla isimli şahıs "Nasıl dayağı yedin ama" diye bağırarak işletmeden çıktı. Ben Çağla isimli şahıs başörtümü açtığı esnada savunmasız kaldım ve ne olduğunun şokundaydım. Ben olay anının şokuyla birlikte kendisine vurup vurmadığımı hatırlamıyorum ancak kendimi savunmak amaçlı onu itmiş olabilirim. Ben kendisine küfür ve hakarette bulunmadım."